Prinzessin Amalia zeigt sich wieder in der Öffentlichkeit

Laut adelswelt.de hat sich allerdings in der Zwischenzeit der Boss der «Mocro Maffia» zu Wort gemeldet. Ridouan T. sitzt derzeit in einem Hochsicherheitsgefängnis in Vught. In einer schriftlichen Zeugenaussage bestreit er, etwas mit den Drohungen gegen Prinzessin Amalia zu tun zu haben. Die Aussage machte er, als er selbst in einem Gerichtsprozess als Zeuge aussagen musste.