Jetzt kann man Fürstin Charlène wieder im Palast besuchen

Die fürstlichen Sommerferien scheinen dieses Jahr etwas länger zu dauern, denn in letzter Zeit hat man weder Albert noch Charlène in der Öffentlichkeit zu Gesicht bekommen. Ihr letzter gemeinsamer Auftritt war Ende Juli bei Papst Franziskus (85) in Rom. Dieser hatte das Paar zu einer privaten Audienz im Vatikan empfangen. Die Audienz soll rund 25 Minuten gedauert haben. Der Papst habe dem Fürstenpaar eine Bronzefigur überreicht, die ein Kind zeige, das einem anderen hilft, schreibt der ORF. Albert und Charlène hätten Franziskus hingegen einen Druck der Kapelle des Palastes in Monaco präsentiert.