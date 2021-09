Gedanken zu den Fotos haben sich auch die Fans gemacht. Für sie ist klar: «Dieses Cover-Bild repräsentiert eins zu eins die Dynamik ihrer Beziehung.» Sie wollen insbesondere in der Haltung von Harry klar erkennen, wie die Rollen bei den Sussexes daheim in Montecito verteilt sind. «Sie hat die Hosen an, ganz klar!», ist sich ein Fan sicher. Andere gehen einen Schritt weiter und urteilen, dass die beiden in ihrer Haltung aussehen würden wie «Mutter und Sohn». Oder dass Harry bloss «der Schatten» seiner Frau sei.