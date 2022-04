Neues Enthüllungsbuch lässt kein gutes Haar an Queen Elizabeths Familie

Ein neues Buch sorgt in England derzeit für Aufsehen. Tina Brown (68) hat auf über 700 Seiten zusammengetragen, was sie in den letzten 25 Jahren über das britische Königshaus herausgefunden hat. Die ehemalige «Vanity Fair»-Journalistin hat mit 120 verschiedenen Quellen gesprochen. In ihren «Palace Papers – Die Windsors, die Macht und die Wahrheit» müssen die britischen Royals einstecken. Besonders schlecht kommen zwei der Söhne von Queen Elizabeth II. (96) weg: Das Buch lässt kein gutes Haar an Prinz Andrew (62) und Prinz Charles (73). Und auch Prinz Harry (37) kommt nicht gerade gut weg.