Mit 11 saß sie bereits bei Valentino in der ersten Reihe, mit 17 machte sie ihr Praktikum bei Dior Couture und ist bis heute gern gesehener Gast bei Modenschauen. Olympia steht auch selbst für große Designer vor der Kamera und ist das Gesicht zahlreicher Kampagnen von Louis Vuitton, Prada, Tiffany & Co. und Bvlgari. Gelegentlich entwirft sie auch Taschen für befreundete Designer. Schliesslich studierte sie von 2016 bis 2019 an der renommierten Parsons School of Design in New York.