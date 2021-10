Ja-Wort in Athen

Nina Flohr und Prinz Philippos feiern Traumhochzeit

Vor knapp einem Jahr haben Prinz Philippos von Griechenland und Nina Flohr in der Schweiz standesamtlich geheiratet. Nun folgte die Traumhochzeit in Athen. In ihrem wunderschönen Brautkleid verzauberte die Zugerin ihre royalen Gäste.