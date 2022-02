Prinz Andrew zieht mit Millionenzahlung Kopf aus der Schlinge

Die Summe des Vergleichs wird nicht kommuniziert, wie aus den am Dienstag beim Gericht in Manhattan eingereichten Unterlagen hervorgeht. Wie die Zeitung «The Telegraph» aber meldet, wird die Summe auf zwölf Millionen Pfund (umgerechnet etwa 15 Millionen Schweizer Franken) geschätzt. Weiter heisst es, dass Andrews Mutter, Queen Elizabeth II. (95), einen Teil der Kosten übernehmen soll. Den Restbetrag soll aus dem Verkauf seine Luxus-Chalets in Verbier stammen.