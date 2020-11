Prinz Charles wollte seine Cousine heiraten

Allerdings soll das nicht Charles' Idee gewesen sein, sondern die seines Grossonkels Lord Mountbatten – dem Grossvater von Amanda. Diese sei eng mit Prinz Charles befreundet gewesen. «Sie haben gegenseitigen Respekt und eine Freundschaft entwickelt, die bis heute anhält», schreibt Lacey in seinem Buch «Battle of Brothers: William and Harry – The Inside Story of a Family in Tumult».