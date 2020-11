Im Gespräch mit dem Journalisten Martin Bashir, 57, packte Diana erstmals über die schwere Zeit mit Prinz Charles, 72, und der restlichen Königsfamilie aus. Der berühmte Satz «Wir waren in dieser Ehe zu dritt, es waren also ein bisschen viele» ging in die Geschichte ein. Gemeint war die Untreue ihres Ex-Mannes Charles, der Diana jahrelang mit seiner eigentlichen grossen Liebe Camilla Parker Bowles, 73, betrog.