Prinz Felix von Dänemark eifert seinem Model-Bruder nach

Prinz Felix und die Liebe

Dass Felix nun in die Modewelt eintaucht, dürfte auch seiner Freundin, Karen Bak gefallen. Die hübsche Brünette, über die ausser ihrer Beziehung zum Prinzen und ihrer schulischen Ausbildung am Ingrid Jespersens Gymnasieskolie nicht viel bekannt ist, stellt selber Schmuck her und präsentiert diesen auf dem Instagram-Profil Pearlcarnival. Mit seinen aufblühenden Kontakten in der Mode- und scheinbar insbesondere der Schmuckbranche, könnte Felix seiner Liebsten unter Umständen sogar mit dem Wachsen ihrer Schmucklinie helfen.