Vor dem Spiel gegen Deutschland zeigte George jedoch noch wenige Emotionen. Vielleicht, weil er so aufgeregt war. Schliesslich war es das erste Mal, dass er ein Spiel der Nationalmannschaft live schauen durfte. Also stand George ganz schüchtern zwischen seinen Eltern und schaute sich im grossen Stadion um. Für Begeisterung sorgte er, als er beim Ertönen der Nationalhymne «God save the Queen» leise mitmurmelte.