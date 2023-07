Prinz George sieht seinem Vater William immer ähnlicher

Den Geburtstagskuchen hat Prinzessin Kate mit grosser Wahrscheinlichkeit selbst gebacken. In einem Interview verriet sie einst: «Es ist fast schon eine Tradition, dass ich bis Mitternacht in der Küche stehe, mit lächerlichen Mengen an Kuchenteig und Glasur, und viel zu viel von allem.» Wird es in der Küche allerdings ausnahmsweise nicht allzu spät, dürfen Kate auch die drei Kinder zur Hand gehen.