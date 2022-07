4. Das Geburtstagsporträt für die Fans

Last but not least: Das Geburtstagsporträt darf natürlich nicht fehlen, wenn eines von Hobbyfotografin Kates Kindern den Ehrentag feiert. Die Herzogin knipst fürs Leben gerne Schnappschüsse vom Familienalltag (und manchmal auch professionelle Fotos für Magazine – zum Beispiel kürzlich eins von ihrer Schwiegermutter Camilla). Immer zum Geburtstag veröffentlicht sie ein neues Porträt. Wir dürfen also damit rechnen, am 22. Juli ein neues süsses Foto vom nicht mehr ganz so kleinen George zu Gesicht zu kriegen. Und freuen uns jetzt schon drauf!