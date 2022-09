Prinz Harry will keine Fragen beantworten

Kein Kommentar von Prinz Harry

In der Arena soll zum Anlass von Prinz Harrys Besuch am Dienstag auch eine Pressekonferenz stattfinden, auf die vor allem die anwesenden Journalistinnen und Journalisten schon gespannt warten, denn Harry wird ebenfalls eine Ansprache halten. Doch auf die Vorfreude folgt auch schon eine bittere Enttäuschung. Wie «The Telegraph» berichtet, hat Harry nicht vor, sich anschliessend Pressefragen zu stellen. Der Grund ist nicht bekannt. «Gala» spekuliert jedoch, dass es mit den negativen Schlagzeilen zu tun haben könnte, die immer wieder um Harry und Meghan kursieren.