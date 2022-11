Prinz Harry zeigt auf seinem Buch-Cover zwei Gesichter

Das behauptet zumindest nun die Körpersprache-Expertin Judi James in der Zeitschrift «Gala». Anstatt dass man auf dem Cover einen fröhlichen Prinz Harry sieht, wirkt er ernst, aber irgendwie auch, als würde er ein bisschen lächeln. Fast wie die Mona Lisa. Er schaut mit einem Gesichtsausdruck in die Kamera, den man nicht so richtig deuten kann. Hier kommt Judi James ins Spiel, die zu Harrys Foto sagt: «Das Porträt scheint ein Spiegelbild für den Leser zu sein, Auge in Auge und von Angesicht zu Angesicht.» Gegenüber dem «Express UK» soll James gesagt haben, sie habe einmal gehört, dass man die Vergangenheit am besten durch einen Rückspiegel betrachte, um im Leben nach vorne zu blicken. An Harrys Pose, Gesichtsausdruck und dem Titel der Memoiren sei davon allerdings nicht viel zu erkennen.