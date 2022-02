Prinz Harry gibt Einblick in seinen Familien-Alltag

Dass Prinz Harry (37) kein Problem damit hat, offen über psychische Probleme zu sprechen, ist nicht neu. So erzählte er etwa in der Doku-Serie «The Me You Can't See», die er zusammen mit Oprah Winfrey (68) produziert hat, dass er professionelle Hilfe in Anspruch nahm. Unter anderem, um seine Ängste zu überwinden.