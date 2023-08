Treffen mit Charles geplant

Wenn auch nicht am Todestag der Queen, soll trotzdem ein Treffen zwischen Harry und seinem Vater Charles geplant sein. Nach den Invictus Games in Düsseldorf wird Harry noch einmal nach London reisen, um den König zu sehen und am 17. September mit ihm Tee zu trinken. «Der König hat am 20. September einen offiziellen Besuch in Frankreich, so dass er ein paar Tage in London bleiben kann, um seinen Sohn zu treffen. Die Mitarbeiter versuchen gerade, die Details abzustimmen», sagt. ein Insider gegenüber dem «OK!»-Magazin. Ob es zur Versöhnung zwischen Vater und Sohn kommen wird?