Prinz Harry will England verklagen

Es stünden wichtige Termin in England an. Am 29. März findet der grosse Memorial Day zu Ehren des verstorbenen Könginnen-Gemahls Prinz Philip (†99) statt und die Queen feiert ihr 70. Thronjubiläum, für welches über das ganze Jahr verteilt verschiedene Festlichkeiten geplant sind. Doch Prinz Harry (38), seine Ehefrau Herzogin Meghan (40) und die gemeinsamen Kinder Archie (2) und Lilibet (8 Monate) werden wohl kaum teilnehmen. Der Grund: «Harry fühlt sich in England nicht sicher», das liess er am Freitag, 18. Februar, über seine Anwälte bei einer Anhörung am britischen High Court über seine Anwälte ausrichten.