Nicht nur in Sachen Haarfarbe bilden drei Viertel der Personen auf dem Bild eine Einheit. Auch bei der Kleidung waren sich drei der vier Models einig. Bis auf Baby Lili nämlich tragen alle Jeans. Was fast wie ein Werbeplakat für eine Denim-Marke wirkt, ist in royalen Kreisen ein echtes Novum. Schliesslich sind sonst auf offiziellen Fotos eher Strumpf- unter dem Plisseerock und Anzugshose angesagt. Wobei in diesem Jahr auch Harrys Bruder Prinz William, 39, Mode-Mut bewiesen hat, als er in Cargo-Capri-Hosen fürs Weihnachtsfoto posierte.