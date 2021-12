Auch Belgier liefern mit Weihnachtskarte ein Wimmelbild

Wenig Weihnachtsstimmung So schön die Karte, so wenig Weihnachten schreit ihr Motiv. Denn in kurzen Hosen, T-Shirts und Walla-Walla-Kleidern in einer Wüstenkulisse will irgendwie nicht so recht Weihnachtsstimmung aufkommen. Gut, scheinen auch in Jordanien Tierfelle beliebt zu sein. Ein solches hat sich der auf dem Boden hockende Louis gleich als Sitzunterlage geschnappt. Und lässt so zumindest einen Anflug an weihnachtlichem Flair aufkommen. Schliesslich braucht man sich das Fell nur vor dem Kamin liegend vorzustellen, während sich draussen der Schnee auf die Dächer absetzt, im Radio «Last Christmas» dudelt… So schnell kanns gehen, und schon ist man gedanklich aus der jordanischen Hitze schnurstracks in die europäische Winter-Märchenlandschaft übergesiedelt. Na dann, frohe Weihnachten!