Polizeischutz verweigert – jetzt zieht Prinz Harry vor Gericht

Beschliesst Harry tatsächlich, ohne den verlangten Polizeischutz nie wieder in seine Heimat zurückzukehren, würde das für die Queen bedeuten, ihre Ur-Enkelin Lilibet, sieben Monate, niemals persönlich zu treffen. Selbst Harrys Sohn Archie, 2, hat die Monarchin schon lange nicht mehr getroffen, denn kaum war der Kleine auf der Welt, setzten sich seine Eltern in die USA ab. Royal-Expertin Angela Levin sagt bezüglich Harrys Verhalten zu «The Sun»: «Ich halte sein Verhalten in dieser Angelegenheit für mehr als entsetzlich. Er betont immer wieder, wie sehr er seine Grossmutter liebe und bewundere. Wäre dem so, würde er sie allerdings nicht so behandeln.»