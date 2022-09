Prinz Harry klaut einem Fan in Düsseldorf das Autogrammbuch

5. Harry, der Zerstreute

Am späteren Nachmittag in der Merkur-Arena fand dann abschliessend zu Harrys und Meghans Besuch in Düsseldorf eine Pressekonferenz statt. Harry war einer von fünf Rednerinnen und Rednern, allerdings der Einzige, der seine Ansprache auf englisch abhielt. Da seine Deutschkenntnisse nur für ein paar Worte reichen, wie er im Rathaus unter Beweis stellte, brauchte Harry ein Übersetzungsgerät. Doch irgendwie wirkte Harry etwas zerstreut, denn beinahe hätte er vergessen, die Kopfhörer aufzusetzen, um mitzubekommen, was um ihn herum gesagt wird. Siemtje Möller, die Bundesministerin der Verteidigung, macht Harry darauf aufmerksam, und daraufhin merkt Harry erst, dass er das Gerät tatsächlich noch in der Innentasche seiner Jacke hat. Meghan war während der Pressekonferenz nicht anwesend, vielleicht erschien der Prinz deshalb etwas verloren und unsicher. Seine Rede meisterte er aber mit Bravour. Danach gab es noch ein Gruppenfoto und bevor die Presse die Möglichkeit gehabt hätte, Fragen zu stellen, war Prinz Harry auch schon wieder verschwunden.