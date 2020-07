Patchwork bei den dänischen Royals

Prinz Joachim verbringt die Ferien mit seiner Ex-Frau

Der dänische Prinz Felix feierte kürzlich seinen 18. Geburtstag in den Familienferien in Frankreich. Für das Familienfest reiste sogar seine Mutter und somit die Ex-Frau von Prinz Joachim an. Was sind die Dänen-Royals für ein gutes Vorbild für eine funktionierende Patchwork-Familie!