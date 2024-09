Prinz Leka von Albanien ist frisch verliebt

Nun präsentiert Prinz Leka seine neue Liebe. Bei einem Galadinner im Carpathia West Estate in New Jersey zeigte sich der 42-Jährige erstmals ganz offiziell mit einer neuen Frau an seiner Seite. Dabei handelt es sich um die Fotografin Blerta Celibashi. Prinz Leka teilte das erste Pärchenfoto der beiden selbst auf seinem Instagram.