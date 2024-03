Scheidungsdrama eskaliert

Denn von gegenseitigem Respekt kann derzeit wohl kaum bei den beiden die Rede sein. Als Leka seine Tochter Geraldine bei Elia abholen wollte, kam es zum Streit – und dieser eskalierte. Leka filmte währenddessen seinen Aufenthalt im Haus seiner Ex – ein Video, welches eigentlich nur für die Polizei gedacht war, um die angebliche Gewaltanwendung durch Elia und ihren Vater gegen Leka zu beweisen. Es war allerdings wohl nicht geplant, dass die Aufnahmen an die Öffentlichkeit und in die Hände des TV-Senders «ABC News Albania» geraten. Darauf sind Elia und ihr Vater Gjergj Zaharia zu sehen, wie sie Leka durchs Haus folgen und ihn anschreien. Doch was war zuvor passiert, dass der albanische Prinz das Gefühl hatte, er müsse die Situation per Video festhalten?