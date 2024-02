Möchte Charles die Krönung von William miterleben?

In der Regel läuft es in einer Thronfolge so ab: König oder Königin regiert – König oder Königin stirbt – Kronprinz oder Kronprinzessin besteigt den Thron. So funktionierte es schon seit hunderten von Jahren. Doch langsam scheint sich ein Trend abzuzeichnen, dass – vornehmlich Regentinnen – eher ihren Lebensabend geniessen möchten, statt ihr Land zu regieren. Prinzessin Beatrix der Niederlande (86) machte 2013 es vor, zwangsweise folgte Königin Sofia von Spanien (85), als ihr Mann, Alt-König Juan Carlos (86) zur Abdankung genötigt wurde. Und zuletzt ging Königin Margrethe von Dänemark (83) in den Ruhestand und überreichte ihrem Sohn Frederik (55) das Zepter.