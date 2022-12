Prinz William und Prinzessin Kate zeigen sich als verliebte Einheit

Unveröffentlichtes Foto von William und Kate

Eine schöne Nachricht gibt es aber für die Fans der Royals trotzdem noch: Es ist nämlich ein bisher unveröffentlichtes Foto von Prinz William und Prinzessin Kate aufgetaucht. Nachdem die beiden 2011 heirateten, verschickten sie im Winter darauf Weihnachtskarten mit einem nie zuvor gesehenen Hochzeitsfoto des frisch vermählten Paares. Darauf zu sehen sind Kate und William im 1844-Zimmer des Buckingham Palastes, sie in ihrem Hochzeitskleid, in der einen Hand den Brautstrauss, die andere Hand auf dem Knie ihres Gemahls. William sitzt strahlend daneben, seine Hand auf der seiner Gattin und leicht an sie angelehnt. Beide strahlen in die Kamera und aufmerksamen Betrachtern wird aufgefallen sein, dass William sich vor der Aufnahmen dieses Fotos umzog. Seine rote Uniform tauschte er gegen eine schwarze aus – das Bild ist zwar in Schwarz-Weiss, der Unterschied ist trotzdem zu erkennen.