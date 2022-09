Durch den Tod der Queen kann es nun sogar soweit kommen, dass der Prinz und die Prinzessin von Wales aus dem Adelaide Cottage ins Schloss Windsor umziehen – was ja aber nach wie vor vom Fluglärm belastet ist, egal wie dick die alten Wände sind. Es sieht also so aus, als sei Windsor nicht unbedingt ein begehrenswerter Wohnort, egal wie alt man ist. Wahrscheinlich werden der Kronprinz und seine Familie aber vorerst in Windsor bleiben. Ausserdem werden sie gewusst haben, worauf sie sich einlassen, sie kennen die Gegend schliesslich gut genug. Sollte es ihnen in Windsor aber doch einmal zu laut werden, können sie immer noch aufs Land nach Anmer Hall flüchten – weitab von Flugzeugen und der damit verbundenen Geräuschkulisse.