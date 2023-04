Prinz William (40) und Prinzessin Kate (41) sind nach ihren Osterferien wieder voll im Einsatz und besuchten gestern die englische Stadt Birmingham. Von den Schlagzeilen der vergangenen Tage liess sich das royale Paar nichts anmerken. Denn wie der britische Autor Robert Jobson wissen will, ist das Beziehungsleben von William und Kate nicht immer eitel Sonnenschein. Und wenn die beiden sich streiten, dass so richtig – und zwar so sehr, dass sie sich gegenseitig mit Dingen bewerfen sollen.