Nach einem Besuch beim «Central Beacons Mountain Rescue»-Team, wo das Ehepaar gleich auch selbst aktiv wurde und von den Profis lernte, wie man sich am besten von einer Steinwand abseilt, sorgten die beiden bei den Bergretter mit einer kulinarischen Aufmerksamkeit für eine Überraschung. Das Team der Bergretter ist Anlaufstelle von Wanderern und Kletterern, die in den nahe gelegenen Bergen in Not geraten.