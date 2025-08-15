Prinzessin Amalia in gefälschten Sexvideos aufgetaucht

73-jähriger Holländer als Hauptverdächtiger

Mitte August berichtete die niederländische Zeitung, dass die Ermittler einen mutmasslichen Haupttäter identifiziert hätten. Ein 73-jähriger Mann aus Nordholland soll die Fake-Pornos mit der Thronfolgerin hergestellt und hochgeladen haben. In Holland ist das Erstellen und Verbreiten von Deepfake-Videos illegal, es droht eine Höchststrafe von bis zu zwei Jahren Gefängnis. In der Schweiz oder auch in Deutschland fehlt bislang die Rechtsgrundlage, um gegen Fake-Videos vorzugehen.