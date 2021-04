Wie «RTL Nieuws» schreibt, sind 250'000 Euro davon ihr Gehalt, der Rest ist für den Aufbau eines königlichen Haushaltes bestimmt. Lohn? Königlicher Haushalt? Dabei zeichnet sich zurzeit ab, dass Catharina-Amalia nach ihrem Schulabschluss kaum direkt Vollzeit als Royal arbeiten wird. Wahrscheinlicher ist der Besuch einer Universität. Oder eine Auszeit. Noch im letzten Jahr verriet Willem-Alexander zumindest, dass es noch keine Pläne gäbe, was Amalia nach dem Gymnasium machen werde, das sie diesen Sommer abschliesst. «Vielleicht geht sie in die Welt», so der König an einem Fotoshooting.