Prinzessin Anne ist nie ohne Kiwi anzutreffen

Nur schwarze Bananen schmecken ihr

Die Kiwi in der Handtasche ist nicht die einzige skurrile Eigenheit der britischen Prinzessin Anne. Auch in Sachen Bananen geht sie prinzipiell ihren eigenen Weg und zwar einen, der viele wohl nicht nachvollziehen können. Prinzessin Anne mag ihre Bananen nämlich nur überreif und in einem Stadium, in dem die meisten die Frucht meist entsorgen würden. Sind sie fast schwarz, mag sie Bananen nämlich am liebsten.