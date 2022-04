Prinzessin Beatrice leistet sich in Schweden einen Fauxpas

Prinzessin Beatrice (33) reiste diese Woche mit den besten Absichten nach Schweden. Zusammen mit ihrem Mann Edoardo Mapelli Mozzi (38) nahm sie an der «World Dyslexia Assembly» – der Welt-Legasthenie-Versammlung – teil, die am vergangenen Mittwoch erstmals in Stockholm stattfand. Sowohl Prinzessin Beatrice als auch Prinz Carl Philip von Schweden (42) gehen offen damit um, dass sie Legastheniker sind und setzen sich für mehr Akzeptanz von Legasthenie ein.