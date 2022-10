Prinzessin Ingrid Alexandra schnuppert als Soldatin

Kleidung, Schmuck, Geld – das sind häufig die Geschenke, die ein junges Mädchen zu ihrem 18. Geburtstag bekommt. Heisst man allerdings Prinzessin Ingrid Alexandra von Norwegen (18), sieht es auf dem Gabentisch etwas anders aus. Ja, sie bekam auch Schmuck geschenkt – so wertvollen, dass an ihrer Geburtstagsfeier lediglich Fotos davon auslagen. Doch ein besonders ungewöhnliches Präsent öffnete Ingrid Alexandra, als sie die Volljährigkeit erreichte. Die norwegischen Streitkräfte schenkten der jungen Prinzessin einen Besuch in ihren Einrichtungen, damit sie einen Einblick in die Arbeit der Armee und Marine erhalten konnte.