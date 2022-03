Prinzessin Isabella besucht ab dem Sommer ein Internat

Damit folgt sie ihrem Bruder Prinz Christian (16) auf das Herlufsholm Gymnasium in Næstved, das 90 Kilometer von Schloss Amalienborg entfernt liegt. Ihre bisherige Schullaufbahn hatte die Prinzessin an der Tranegårdskolen verbracht, die nur 20 Minuten Autofahrt vom Schloss entfernt liegt. Schon nach den Sommerferien wird Isabella das Internat besuchen – was eine Überraschung ist.