Prinzessin Isabella steht bereits die Konfirmation bevor

Prinzessin Isabella von Dänemark

Die 14-jährige Isabella ist die Tochter von Kronprinz Frederik (53) und Kronprinzessin Mary. Sie belegt somit den dritten Rang in der Thronfolge. Wie in der Regel normal in diesem Alter wohnt auch sie noch mit der gesamten Familie auf Schloss Amalienborg in Kopenhagen. In den Sommermonaten verbringen die Royals gerne Zeit in ihrem Kanzlerhaus, Schloss Fredensborg, wie «Adelswelt» verrät.