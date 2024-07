Standing Ovation für die Prinzessin

Prinzessin Kate ist Schirmherrin des Turnier-Ausrichters, des All England Lawn Tennis and Croquet Clubs, und hat bereits vor einem Jahr die Sieger-Trophäe überreicht. Auch damals hiess der Gewinner Carlos Alcaraz, womit es am Sonntag sozusagen zu einem Treffen zweier Altbekannten kam.