Prinzessin Kate stösst auf das Leben an

Hochoffiziell hat Prinzessin Kate am diesjährigen St. Patrick's Day vom 17. März 2025 ihre royalen Pflichten wieder aufgenommen. Nach ihrer Krebsbehandlung, die sie im März 2024 öffentlich machte, besuchte die 43-Jährige in ihrer Funktion als Ehren-Regimentskommandeurin die Irish Guards in der Wellington-Kaserne in London und genoss die Feierlichkeiten sichtlich.