Hoffnung für die Zukunft

Doch jetzt scheint sich das Blatt für Mako und Kei Komuro endlich zu wenden. Wie «Gala» berichtet, sei Kei ausser sich vor Freude gewesen und habe dem Leiter seiner ehemaligen Kanzlei in Japan sofort die guten Nachrichten mitgeteilt. «Dieses Mal habe ich bestanden. Ich bin jetzt Mitglied der Anwaltsgemeinschaft. Das habe ich Ihnen zu verdanken. Ich bin wirklich glücklich», so der frisch ernannte Anwalt. Die bestandene Prüfung erlaubt es dem Ehepaar nun, sich ein Leben in New York aufbauen zu können, denn die Anforderungen an ein gültiges Arbeitsvisum in den USA haben es in sich.