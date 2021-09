Ob sie mit diesem Auftritt genau diese Einigkeit demonstrieren wollten? Schliesslich waren die Verhältnisse innerhalb der Familie in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder Thema in der Öffentlichkeit. Für viel Diskussionen sorgten vor allem Williams Bruder Prinz Harry, 37, und seine Ehefrau Herzogin Meghan, 40, die die Royal Family zunächst des Rassismus bezichtigt hatten. Später stellte Harry auch die Erziehungsmethode seines Vaters infrage. In der Doku-Serie «The Me You Can't See» erzählte der Prinz, dass er bei Charles nicht auf Verständnis stiess, weil er sich in seiner Rolle als Royal nicht wohlgefühlt hatte. «Mein Vater sagte zu mir, als ich jünger war, er sagte zu mir und meinem Bruder William: ‹Es war für mich so, also wird es für euch auch so sein.›»