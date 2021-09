Schweizer Design an internationalen Füssen

Mit ihrem Auftritt outete sie sich nicht nur als talentierte Tennis-Spielerin, sondern auch mal wieder als glühender Roger-Federer-Fan. Der hat das Modell nämlich mitdesignt. Seit Ende 2019 drückt die Tennisikone für den Zürcher Brand die Start-up-Bank und spinnt zusammen mit den Gründern David Allemann, Olivier Bernhard und Caspar Coppetti Turnschuh-Träume. Der neue Mitspieler zahlt sich aus. Während die halbe Schweiz bereits in Ons steckt, sprengen Cloudstratus, Cloudflow & Co. nun auch die internationalen Grenzen. Ja, sogar auf dem roten Teppich in Cannes hatten die technischen Teile einen grossen Auftritt. Wer sich so was traut? The one and only Bill Murray: