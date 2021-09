So herzig die Bilder des kleinen Prinzen waren, so sehr mussten sich die in den letzten Wochen an diesen sattsehen. Denn neuerliche Auftritte der Cambridges waren seit dem EM-Finale Fehlanzeige – bis jetzt! Wo William bereits Ende letzte Woche wieder aus der Sommerpause zurückgekehrt ist, hatte Kate ihren ersten Auftritt nach den Ferien am Mittwoch. Sie zeigte sich nicht nur ganz offensichtlich in nicht freudiger Erwartung, sondern haute bei der ersten Amtshandlung nach den Ferien – wie so oft – wieder einmal alle um!