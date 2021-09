Was für eine Woche für Herzogin Kate

Am Freitag dann demonstrierte Herzogin Kate endgültig, dass sie nichts von einem sanften Einstieg nach Ferien hält. Im Lawn Tennis Association's National Tennis Centre in London nahm sie sich Zeit, gleich mehreren erfolgreichen Tennisspieler*innen zu ihrer Leistung bei den US Open zu gratulieren. Dazu gehörten die Rollstuhl-Tennisspieler Alfie Hewett, 23, und Gordon Reid, 29, Joe Salisbury, 29, der im Doppel bei den US Open Erfolg hatte, sowie Emma Raducanu, 18, die als erste britische Tennisspielerin seit 44 Jahren das US Open gewann.