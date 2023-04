Diese Gäste werden zur Krönung von King Charles III. erwartet

Für einen Hauch Schweiz sorgt unter den internationalen Royals Margareta von Rumänien. Die 74-Jährige wurde in Lausanne geboren, wuchs in der Schweiz und in Grossbritannien auf und lebte und arbeitete einige Jahre lang in Genf. Seit 2017 besitzt sie sogar das Schweizer Bürgerrecht, wohnt mit ihrem Ehemann allerdings in Bukarest.