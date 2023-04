Alain Berset geht an die Krönung von King Charles

Normalerweise ist die britische Tageszeitung «The Telegraph» stets bestens informiert, wenn es um royale Themen geht und gilt als eine seriöse Publikation. Darum wurde der Artikel über die Gästeliste der Krönung von King Charles III. (74), die am 6. Mai 2023 in London über die Bühne gehen wird, mit grossem Interesse aufgenommen. Auch wir haben die Liste mit den geladenen Royals, Politiker und Landesvertretern genau studiert und mussten mit Erstaunen feststellen: Weder die Schweiz, noch Alain Berset (50) als Bundespräsident, tauchen in der langen Aufzählung der wichtigen Menschen und Länder auf.