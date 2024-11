Mit ihrem Leben im Auge der Öffentlichkeit und mit den strengen Protokollen des britischen Hofes kam Herzogin Sarah Ferguson (65) nie wirklich zurecht. Wie sehr die Mutter der Prinzessinnen Beatrice (36) und Eugenie (34) aber schon seit ihrer Jugend litt, enthüllt Fergie, wie sie auch genannt wird, erst jetzt. Während der Lesetour für ihr Buch «Flora & Fern: Wonder in the Woods» sprach sie über ihre Essstörung, unter der sie seit ihrem elften Lebensjahr litt.