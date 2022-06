Doch nicht bei allen in der Familie ist Andrew komplett in Ungnade gefallen. Nebst seiner Mutter soll auch seine Ex-Frau, Sarah Ferguson, hinter ihm stehen. In einem Interview mit der «New York Post» antwortete die 62-Jährige auf die Frage, ob sie Prinz Andrew noch einmal heiraten würde, wenn sie in die Vergangenheit zurück könnte: «Oh, ja. Er ist ein sehr guter und freundlicher Mann. Er ist ein guter Mann», sagte sie der Zeitung. Sie empfinde den Tag der Hochzeit bis heute als «aussergewöhnlich». «Ich denke, mein Leben ist ein erstaunliches Leben», so Ferguson weiter. «Ich glaube, ich hatte sehr viel Glück. Und ich fange jetzt gerade wieder an, mein Leben zu leben. Und ich denke, es ist ziemlich cool, das sagen zu können.»