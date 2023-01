«Eine Geschichte von Liebe und Verlust, von Glück und Schmerz»

«Ich habe über Familien nachgedacht», beginnt die Therapeutin ihr Instagram-Video. Denn jede Familie habe «eine Geschichte, von Liebe und Verlust, von Glück und Schmerz. «Unsere Familien sind die Menschen, die wir am meisten lieben, am meisten hassen, am meisten verletzen, mit denen wir am meisten streiten und mit denen wir unsere grössten Fehler machen.» Jede Familie habe ein gewisses Spektrum von Funktionalität und Disfunktionalität, dieses hänge aber immer vom Druck ab, der auf die Familie ausgeübt wird, sowohl von innen als auch von aussen her. Ein Hinweis auf die Royal Family, die von allen Seiten her grossem Druck standhalten muss und dadurch vielleicht kaputter ist, als man von aussen meinen würde? Vielleicht, doch Julia Samuel wird während ihres gesamten Videos nicht konkret – schliesslich will sie als Psychotherapeutin ihre professionelle Sicht auf diese Dinge geben und sich nicht aktiv in eine Familienfehde einmischen.