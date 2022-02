Schul-Revolution im japanischen Kaiserhaus

Kronprinz Akishino ist begeistert

Makos kleiner Bruder, Prinz Hasahito geht zur Zeit noch in die Mittelschule und besucht die Ochanomizu University Junior High School in Tokio. Weil das angegliederte Gymnasium eine reine Mädchenschule ist, konnte er seinen Bildungsgang dort nicht mehr fortsetzten und entschloss sich angeblich aus eigenem Antrieb, sich an einem öffentlichen Gymi einzuschreiben. Am 20. Februar 2022 soll er die Aufnahmeprüfung bestanden haben, was seine Eltern Kiko und Akishino sehr stolz gemacht haben soll.